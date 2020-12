Freguesia de Ferreiras oferece lembranças de Natal às crianças

A Junta de Freguesia de Ferreiras, no concelho de Albufeira, ofereceu cerca de 750 lembranças de Natal às crianças das escolas, anunciou a autarquia.

As lembranças foram entregues aos alunos dos jardins de infância e do 1.º ciclo daquela freguesia “com carinho e com a distância a que toda esta situação obriga”.

“O Natal é dos mais pequeninos, e apesar deste ser um Natal diferente, a Junta de Freguesia de Ferreiras não quis deixar passar esta data em branco e tentou alegrar os alunos dos jardins de infância e do 1.° ciclo da freguesia com pequenas lembranças”, refere a autarquia em comunicado.

