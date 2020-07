Freguesia de Quarteira integra Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Junta de Freguesia de Quarteira assinou o protocolo de parceria com a Câmara Municipal de Loulé e os parceiros da Rede Social de Loulé para a constituição do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), anunciou aquela autarquia.

O protocolo advém da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo ENIPSSA (2017-2023), que visa promover, informar, sensibilizar e educar para o fenómeno das pessoas nesta situação, assim como reforçar a sua inclusão.

Segundo a Base de Dados de Monitorização do NPISA de Loulé, existem no concelho 89 pessoas em situação de sem-abrigo.

O NPISA está encarregado da realização do diagnóstico local sobre a questão de pessoas em situação de sem-abrigo, a identificação e mobilização dos recursos necessários à resolução deste problema, a criação de um plano de ação, a identificação das necessidades de formação das equipas e, ainda, a realização de relatórios anuais.

Compete ainda ao NPISA a atribuição de casos de acordo com os diagnósticos e necessidades, a articulação entre as entidades visando a rentabilização de recursos, a monitorização dos processos, a articulação com equipas de supervisão e avaliação, a promoção de ações de sensibilização e a implementação e monitorização da ENIPSSA 2017-2023, centralizando toda a informação a nível local.

O acordo foi celebrado entre a autarquia e os parceiros no âmbito da Rede Social de Loulé, organismos desconcentrados e associações do concelho.