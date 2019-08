Freguesia mais rural de Portimão mostra as suas artes e sabores

Nos próximos dias 9, 10 e 11 de agosto volta a ter lugar, no adro da igreja matriz da Mexilhoeira Grande, a Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra. A 18ª edição desta mostra volta a reunir e a exibir o melhor que a doçaria e petiscos regionais têm para oferecer, a par das artes e os ofícios tradicionais.

A Mexilhoeira Grande é a maior das três freguesias que compõem o concelho de Portimão, embora detenha o menor número de habitantes (cerca de quatro mil). Hoje em dia, esta freguesia mantém um cariz essencialmente rural, com a população local a manter vivas as tradições e os costumes nas suas vivências quotidianas.

Assim, a Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra apresenta desde doces regionais, bolos, mel e derivados, aos petiscos, artes ornamentais e trabalhos manuais.

Ao longo dos três dias está também prevista muita diversão e música para todos os gostos.

O certame abre portas no dia 9 de agosto, às 18h00, com um programa musical que tem início às 20h00, com Ricardo Alves, seguido pelo grupo de cantares do CIRM, pelas 20h30. A noite de sexta-feira terminará com muito humor com o espetáculo “Giletes d’Aço”, agendado para as 22h00.

No dia 10 de agosto, o certame abre portas às 16h00 e às 19h00 terão lugar as exibições das classes do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense. Às 21h00, o adro da igreja será palco da atuação das marchas populares. A animação musical prossegue com a atuação da cantora Mokika, por volta das 22h00.

No domingo, dia 11 de agosto, a animação musical começa às 19h00, com o artista Marco António, e, às 22h00, há canto alentejano com o grupo Brasa Doirada.

A XVII Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra tem entrada livre e é organizada pelo CIRM – Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande.