Freguesias celebram protocolo para dinamizar comércio local

Foi celebrado esta segunda-feira, dia 30, um protocolo de cooperação entre a União das Freguesias de Faro e a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro, que visa fomentar o dinamismo comercial e apoiar a economia local.

O programa “Viver Faro”, que consiste na atribuição de um cartão, dará, a quem o possuir, um conjunto de vantagens que se traduzem em descontos ao nível do comércio e serviços, como forma de desenvolver “uma relação de preferência e proximidade entre o freguês consumidor e o comércio tradicional”.

Para além disso, ambas as instituições vão desenvolver ações de promoção do cartão “Viver Faro”, bem como parcerias e ações de cariz cultural, desportivo ou social para promoção do comércio local na baixa da cidade.