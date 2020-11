Fronteira sem impedimentos mas com controlo de ambos os lados, diz Proteção Civil

As autoridades portuguesas estão a fazer controlo de tráfego na saída para Espanha pela Ponte Internacional do Guadiana, mas não há qualquer impedimento à circulação, disse hoje ao JA o comandante Vaz Pinto, responsável máximo da Proteção Civil do distrito de Faro.

Vaz Pinto sublinhou que as autoridades espanholas também fazem controlo nas saídas de Andaluzia rumo a Portugal, mas disse desconhecer as características desse controlo.

Desconhecem-se ainda as características do controlo a exercer pelos espanhóis a partir das 00:00 de terça-feira, altura em que as restrições à circulação na Andaluzia serão agravadas, com a entrada em vigor de uma determinação que impõe a proibição de circular entre os municípios daquela região espanhola.

As imposições da Junta de Andaluzia incluem o recolher obrigatório diário das 22:00 às 07:00 e o fecho de todo o comércio não essencial às 18:00. As escolas continuam abertas, mas as universidades terão obrigatoriedade de aulas em regime online.

Desde 30 de outubro até às 00:00 do próximo dia 23 de novembro, os andaluzes não podem sair da região.