Funcionários de hotéis do grupo Belver não recebem salário desde abril

Cerca de 80 funcionários do Hotel da Aldeia e do Boa Vista Hotel & Spa, em Albufeira, não recebem salários desde abril do ano passado, revelou ao JA um dos trabalhadores.

“Já não é a primeira vez que isso acontece. A empresa já é muito conhecida por isso”, refere um trabalhador de um dos hotéis algarvios do grupo Belver, que detém também um empreendimento turístico em Lagos e outros estabelecimentos hoteleiros em Lisboa e no Porto.

Em causa estão os salários de cerca de 80 trabalhadores de dois hotéis na região, numa dívida de cerca de 50 mil euros, segundo a fonte.

“Há trabalhadores que estão à espera de pagamentos de 900 euros, mas outros têm 10 mil euros em atraso, só em salários”, revela ao JA a mesma fonte.

Os dois hotéis de Albufeira encerraram no início da pandemia de covid-19, mas voltaram a abrir portas durante a temporada de verão. A administração está a pensar em reabrir novamente os hotéis em março.

“Este verão foi mais fraco que os anteriores, mas o hotel estava cheio”, acrescentou.

Os funcionários já confrontaram a administração da empresa acerca do atraso no pagamento dos salários, mas as respostas são sempre as mesmas: “Dizem que estão a tratar do assunto, que os trabalhadores podem esperar e que serão os últimos a receber”.

A fonte refere ao JA que as queixas de falta de pagamento “são a nível nacional” e que a direção informou recentemente que “estão a preparar um documento com um advogado com uma proposta, que será um pagamento entre 100 e 150 euros por mês”.

“Não há dinheiro e as dívidas são imensas, desse há muitos anos”, confessa.

Alguns funcionários “já desistiram” de tentar receber o dinheiro a que têm direito e partiram em busca de outro emprego, enquanto cerca de 15 trabalhadores vão processar a empresa.

Apesar da luta, a fonte acredita que o pagamento não será efetuado, uma vez que “já é hábito da administração”.

Contactada pelo JA, fonte da direção refere que este atraso no pagamento de salários “deve-se ao encerramento dos hotéis” e às consequências da pandemia de covid-19.

“Abrimos um hotel durante um mês e outro durante dois meses e meio. Não correu bem, senão não estaríamos nesta situação”, acrescenta a fonte.

A direção refere ainda que se encontra na “mesma posição” que muitas outras empresas neste momento, devido à crise económica, mas que fará acordos com os trabalhadores para “resolver a situação em breve, com a reabertura dos hotéis”.

