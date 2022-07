Fundação Irene Rolo prepara arraial multicultural

A Fundação Irene Rolo, em Tavira, está a preparar um arraial multicultural que está agendado para o dia 29 de julho, a partir das 19:00, nas suas instalações.

Esta iniciativa, no âmbito do projeto “Tavira Integra+”, tem a colaboração do Centro de Atividades Ocupacionais e do projeto Educarte CLDS 4G, com o apoio da Câmara Municipal e da União de Freguesias de Santa Maria e Santiago.

No local vão estar disponíveis comes e bebes, prova de comidas típicas asiáticas, desfile de trajes típicos e bandeiras de vários países e um baile com a atuação de Rúben Filipe.