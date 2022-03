Fundação “la Caixa” apoiou cerca de 500 pessoas com doenças avançadas na região

A Fundação ”la Caixa” apoiou 497 pessoas com doenças avançadas e 702 familiares em 2021, no âmbito do Programa Humaniza - Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas na região do Algarve, que conta com o endosso do Ministério da Saúde.

PUB

Alinhado com as iniciativas do Ministério da Saúde para a área dos cuidados paliativos, o programa complementa a ação dos serviços públicos de saúde para prestar um apoio integral a pessoas com doenças avançadas e às suas famílias.

O Programa promove a implementação de um modelo de intervenção com base em Equipas de Apoio Psicossocial (EAPS), que complementam o trabalho das equipas de cuidados paliativos, executado com grande sucesso há mais de doze anos em Espanha e ampliado a Portugal em 2018. Na região do Algarve atua uma Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS).

As equipas são constituídas por profissionais com formação e experiência no apoio psicossocial e espiritual em situações de doença avançada e final de vida, com vista a melhorar os aspetos emocionais (ansiedade, tristeza, mal-estar emocional, adaptação ao estado de doença), sociais (gestões, organização dos cuidados) e espirituais (sentido da vida) favorecendo o bem-estar dos doentes e seus familiares.

O programa vem assim reforçar o cuidado integral realizado pelas equipas de cuidados paliativos tanto no final de vida como no apoio no luto e aos profissionais de cuidados paliativos, além do acompanhamento por parte de voluntários.

Em 2021, em colaboração com o Ministério de Saúde, o apoio foi alargado com a constituição de Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP), uma de elas pediátrica, que integram profissionais multidisciplinares.

Em Portugal atuam 11 Equipas de Apoio Psicossocial e cinco equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos distribuídas por diferentes regiões do país.

O Programa Humaniza contempla também o apoio à qualificação profissional de médicos e enfermeiros em cuidados paliativos e o suporte a associações para a implementação de projetos de sensibilização e promoção de apoio no processo de doença avançada e de luto.