Funeral de Beatriz Cabrita será na quinta-feira em VRSA

O funeral da ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de Faro, Beatriz Cabrita, realiza-se na quinta-feira ao fim da manhã no cemitério de Vila Real de Santo António, soube o JA junto de fonte familiar.

PUB

Antes, entre as 10:00 e as 11:00, o corpo de Beatriz Cabrita estará na Igreja de São Luís, em Faro, onde serão prestadas as últimas homenagens por todos os que quiserem estar presentes.

A antiga presidente do Conselho de Administração do então Hospital Distrital de Faro faleceu na segunda-feira aos 67 anos, vítima de doença degenerativa.

Beatriz Maria Palma Aleixo Cabrita nasceu em São Tomé e Príncipe e formou-se no Porto, onde viveu desde os dois anos.

Foi médica no Hospital de Faro desde 1982, ano em que iniciou o internato em ginecologia e obstetrícia. A escolha do Algarve para trabalhar deveu-se ao seu gosto pela região e ao facto de ter raízes familiares no território mais a sul de Portugal.

Durante alguns anos abandonou o Hospital de Faro para exercer medicina privada, mas no ano 2000 foi convidada para presidir o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Faro, cargo que assumiu durante dois anos e meio.

Foi uma apoiante ativa da construção do novo Hospital Central do Algarve.