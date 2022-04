Furnazinhas voltou a receber a Feira do Campo

As Furnazinhas, no concelho de Castro Marim, voltou a receber no domingo a Feira do Campo após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

Esta feira demonstrou o que “a serra tem de melhor”, começando com um passeio pedestre que percorreu as ruas e as casas de xisto desta povoação, sem esquecer as antigas minas de cobre, segundo o comunicado.

A feira contou ainda com uma mostra local, com artesãos a trabalhar ao vivo e uma variedade de produtos locais, além de demonstrações de confeção de pão caseiro, queijo e uma exposição de animais da quinta.

A animação ficou a cargo de Jaime Gomes, Palhaço Zequinha e do Grupo Folclórico e Etnográfico dos Amigos do Montenegro.

A Feira do Campo é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Odeleite, da Associação Social da Freguesia de Odeleite, da Camara Municipal de Castro Marim e do Clube de Caçadores das Furnazinhas.