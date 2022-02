Fuseta: Apreendidos cerca de 700 quilos de haxixe

A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu cerca de 700 quilos de haxixe no Porto de Pesca da Fuseta no domingo, anunciou a força de segurança.

Esta apreensão decorreu no âmbito da missão de vigilância, controlo e patrulhamento da costa e mar territorial, com o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) a detetar uma embarcação a navegar em ocultação de luzes e com um comportamento suspeito junto à barra da Fuseta, no concelho de Olhão.

Foram mobilizados de imediato vários meios da GNR para o local para abordar a embarcação suspeita que, momentos depois, entrou no Porto de Pesca da Fuseta.

Após uma ação policia, foi intercetada a embarcação onde estavam 20 fardos com cerca de 700 quilos de haxixe.

Perante a presença dos meios da GNR, os suspeitos encetaram fuga e não foi possível a sua detenção e identificação.

Após as diligências policiais, a embarcação e a droga foram apreendidas, além de ter sido elaborado um auto de notícia e remetidos os factos para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.