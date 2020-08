Futebol: AFA reduz receitas para apoiar os clubes

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) previu uma redução de receitas em 117 mil euros no Plano de Atividades e Orçamento, com parte significativa desse valor a reverter para os seus clubes filiados na época desportiva 2020/2021.

A AFA informa que, perante as dificuldades que os clubes atravessam devido à pandemia de Covid-19, irá aplicar na presente época um pacote de medidas que inclui uma redução de 50% no valor das quotas de inscrição das equipas, de 15% nos montantes relativos às quotas de inscrição de jogadores e 25% no valor dos cartões de atleta e de agente desportivo.

Somam-se ainda outras medidas de incentivo ao desenvolvimento do futebol e do futsal feminino, bem como do escalão de juniores de futsal.

O pacote de medidas foi votado favoravelmente por unanimidade pela Assembleia Geral da AFA, numa sessão em que foi aprovado o Plano de Atividades e Orçamento da Associação para a nova temporada.

“Cientes da exigência a que o momento obriga, é fundamental que as entidades competentes possam criar condições para que as competições amadoras se realizem de forma segura e, simultaneamente, sustentável, nomeadamente nos escalões de formação, através dos quais milhares de jovens atletas prosseguem o seu desenvolvimento em benefício de uma sociedade mais ativa e saudável”, conclui o comunicado.