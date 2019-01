Futebol Distrital: Dois primeiros não vão além do empate

.

Os dois primeiros classificados da 1.ª Divisão Distrital, em futebol, Moncarapachense e o Imortal, empataram, em casa com o Almancilense (2-2) e no terreno do Lagoa (1-1), respetivamente, dixando tudo igual no topo da classificação.

A equipa de Moncarapacho continua a liderar, agora com 30 pontos, seguida do Imortal, que tem 28, mas foi alcançado pelo Esperança de Lagos que venceu (0-2) no terreno do 11 Esperanças, que está no quarto lugar com 25 pontos.

Resultados (16.ª jornada):

Lusitano – Silves, 0-4

Quarteira – Guia, 6-1

Moncarapachense – Almancilense, 2-2

11 Esperanças – Esp. Lagos, 0-2

Lagoa – Imortal, 1-1

Folgou o Messinense

Classificação:

Moncarapachense, 30

Imortal DC, 28

Esperança Lagos, 28

11 Esperanças, 25

Quarteira, 24

Almancilense, 21

Lusitano, 15

Lagoa, 14

Silves, 14

Guia, 9

Messinense, 7