Futebol Distrital: Imortal volta a aproximar-se do líder

(Foto: Alberto Cortez/Imortal DC-facebook)

O Imortal recebeu e derrotou o Lusitano de Vila Real de Santo António por 2-0, em jogo da 15.ª ronda da primeira fase da 1.ª Divisão Distrital do Algarve, em futebol, disputado este sábado, e colocou-se a apenas dois pontos do líder Moncarapachense, que perdeu em Faro com o 11 Esperanças (1-0) e tem mais um jogo do que a equipa de Albufeira.

O Moncarapachense mantém 29 pontos, o Imortal é segundo com 27 e a terceira posição é repartida por 11 Esperanças e Esperança de Lagos, amos com 25 pontos. A formação de Lagos derrotou o Silves por 3-1.

Ainda na zona que dá acesso à fase de apuramento do campeão (e subida às competições nacionais) estão Quarteira (21 pontos) e Almancilense (20). No último sábado, o Quarteira foi ganhar 0-1 ao terreno do Almancilense e o Messinense ganhou (0-3) na Guia.

Na zona destinada aos clubes que lutarão pela manutenção estão atualmente Lusitano (15 pontos), Lagoa (13), Silves (11), Guia (9) e Messinense (7).