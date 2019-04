Futebol Feminino: Seleção do Algarve de Sub-17 obtém Troféu de Fair-Play

A Seleção do Algarve de Futebol Feminino conquistou o Troféu de Fair-Play entre o conjunto das 19 seleções presentes na 2ª fase do Torneio Interassociações de Futebol Feminino de Sub-17 , que se disputou em Évora, de 15 a 17 de abril.

Com uma vitória e duas derrotas pela margem mínima, a Associação de Futebol do Algarve alcançou, ainda, o quarto lugar da Zona 2 e o 12º da classificação geral.

A equipa algarvia iniciou a prova com uma vitória diante da formação da Guarda, num jogo em que foi para o intervalo a ganhar por 1-0, por intermédio de Lara Correia, mas um golo sofrido na segunda parte fez com que o vencedor apenas ficasse conhecido após o desempate por grandes penalidades, no qual as algarvias foram melhores (4-3).

Nas duas partidas seguintes, frente a Viana do Castelo e Santarém, 1-0 foi o resultado final.

Braga foi a grande vencedora da competição, ao derrotar Lisboa na final do torneio em que a Seleção do Algarve arrecadou o Troféu de Fair-Play por não ter visto nenhum cartão ao longo dos três jogos disputados e por ser a equipa mais jovem em competição.

Beatriz Guerreiro chamada à Seleção Nacional

A algarvia Beatriz Guerreiro, jogadora do Ginásio Clube de Tavira e capitã da Seleção do Algarve, integrou a convocatória da Seleção Nacional de Futebol Feminino de Sub-16 anunciada após o final do Interassociações.