Futebol: Jovens algarvias integram o estágio da seleção de sub-16

Duas jogadoras da Escola de Futebol de Faro integram o estágio de três dias da seleção feminina de sub-16, agendado para esta primeira semana de janeiro de 2022.

Luana Rafael, de 15 anos, que já conta com duas internacionalizações nos sub-15, e Jenifer Oliveira, de 15 anos, foram as duas jovens promessas do emblema farense convocadas para o estágio.

Sob o comando da treinadora nacional Susana Bravo, a equipa vai realizar, entre os dias 3 e 5 de janeiro, quatro treinos nos relvados da Cidade do Futebol.

Esta convocatória contou com 30 jogadoras, oriundas de 14 clubes nacionais e dois emblemas estrangeiros.