Futebol nacional: Farense empata e Armacenenses está a dois pontos do topo

O Farense empatou no terreno do Varzim (1-1), em jogo disputado este domingo e correspondente à oitava jornada da Segunda Liga, um resultado que fez a equipa da capital algarvia subir ao sétimo lugar (tem agora 11 pontos), colocando-se a cinco pontos dos lugares de subida e quatro pontos por cima da linha de água.

No sábado, o Portimonense tinha feito o mesmo resultado, em casa, diante do Belenenses, em jogo da nona ronda da Primeira Liga. A formação de Portimão subiu ao 11.º lugar, tem 11 pontos, está a seis dos lugares “europeus” e a quatro de distância da linha de despromoção.

No Campeonato de Portugal (Série D), o Armacenenses continua a ser a equipa algarvia mais bem classificada, ocupando o sétimo lugar, com 18 pontos, depois do triunfo (1-2) no terreno do Redondense. A equipa de Armação de Pêra está a dois pontos dos lugares que dão acesso ao “play off” de subida.

O Olhanense recebeu e derrotou o Vasco da Gama da Vidigueira (2-0) e é 10.º com 15 pontos. O Louletano perdeu em casa com o líder Olímpico do Montijo (0-1) e é 15.º com nove pontos. O Ferreiras empatou (1-1) no reduto do 1.º de Dezembro e é 16.º com cinco pontos. Louletano e Ferreiras continuam na zona de despromoção.

