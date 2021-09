Futebol: Portimonense alcança primeira vitória em casa

O Portimonense alcançou hoje a primeira vitória em casa na temporada 2021/22, ao vencer o Santa Clara, por 2-1, em jogo de abertura da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O colombiano Wilinton Aponza inaugurou o marcador para os algarvios, logo aos 10 minutos, Rui Costa (20) restabeleceu a igualdade, e Lucas Fernandes (44) assinou o tento da vitória.

Com este triunfo, o Portimonense passou a somar 10 pontos, ascendendo, provisoriamente, ao quinto lugar, enquanto o Santa Clara manteve-se em 14.º, com quatro pontos.

No Municipal de Portimão, a formação de Paulo Sérgio, que perseguia os primeiros pontos em casa, entrou mais pressionante e precisou apenas de 10 minutos para se colocar em vantagem, por intermédio de Aponza.

O avançado colombiano finalizou com êxito uma assistência de Lucas Fernandes, rematando forte e colocado fora do alcance do guarda-redes açoriano, naquele que foi o seu primeiro golo ao serviço dos algarvios.

Contudo, o Santa Clara reagiu e, aos 20 minutos, chegou à igualdade, com um golo de Rui Costa, após remate de Ricardinho ao poste da baliza defendida por Samuel Portugal.

Com a igualdade, as equipas abrandaram o ritmo e dividiram o jogo, mas foi o Portimonense, no único remate à baliza, a adiantar-se novamente no marcador, aos 44 minutos.

Aponza serviu Lucas Fernandes e o médio brasileiro rematou colocado ao canto inferior direito da baliza, levando os anfitriões em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Santa Clara teve maior tempo de posse de bola, mas foi o Portimonense que, em contra-ataque, teve as melhores oportunidades para dilatar o marcador.

Anderson, que entrou na segunda parte, foi o mais perdulário, somando oportunidades perdidas aos 70 e 80 minutos.

Durante toda a segunda parte, o Santa Clara teve apenas uma única ocasião para visar a baliza de Samuel, já nos descontos, aos 90+2, com Samuel Portugal a negar o golo a Bouldini.

Ficha técnica

Jogo no Municipal de Portimão.

Portimonense – Santa Clara, 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Aponza, 10 minutos.

1-1, Rui Costa, 19.

2-1, Lucas Fernandes, 44.

Equipas:

– Portimonense: Samuel, Moufi, Pedrão, Willyan, Fali Candé (Lazaar, 86), Aponza, Lucas Fernandes (Pedro Sá, 77), Ewerton (Lucas Possignolo, 46), Aylton Boa Morte (Anderson, 46), Carlinhos e Angulo (Imbula, 90+5).

(Suplentes: Ricardo, Lucas Possignolo, Anderson, Luquinha, Pedro Sá, Lazaar, Imbula, Renato Júnior e Marcus).

Treinador: Paulo Sérgio.

– Santa Clara: Marco, Rafael Ramos, Tassano, Boateng, Mansur, Ricardinho (Mohebi, 74), Romão (Nené, 62), Lincoln, Anderson Carvalho (Bouldini, 74), Allano (Jean Patric, 62) e Rui Costa (Paulo Henrique, 83).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, João Afonso, Bouldini, Paulo Henrique, Nené, Jean Patric, Mohebi e Pierre Sagna).

Treinador: Daniel Ramos.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fali Candé (28), Romão (29), Lucas Fernandes (50), Aponza (59), Anderson Carvalho (63), Carlinhos (90) e Tassano (90+4).

Assistência: 920 espetadores.

