Futsal Feminino: Portimonense e Parchalense disputam final da Taça Complementar em Loulé

O Portimonense SC e o SRBU Parchalense têm encontro marcado na final da Taça Complementar de futsal feminino, a jogar-se no próximo domingo, dia 19, a partir das 18h30, no pavilhão municipal de Loulé.

Os conjuntos de Portimão e Parchal (Lagoa), primeiro e segundo classificados, em igualdade pontual, do grupo 1 da competição, eliminaram nas meias-finais o CF “Os Bonjoanenses” (8-0) e UD Castromarinense (2-3), respetivamente.

A final de Loulé será o quinto jogo esta temporada entre as duas equipas do barlavento algarvio, com saldo positivo para as alvinegras: duas vitórias, uma derrota e um empate.