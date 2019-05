Futsal: Há taça este fim de semana em Loulé

Em Loulé, vai disputar-se no Pavilhão Municipal, este fim de semana a Taça de Futsal, nos escalões de iniciados, juvenis, juniores e seniores.

No escalão maior, a final será disputada no dia 18, às 19 horas, entre o Sonâmbulos FLA, campeão da 1ª Divisão do Algarve e vencedor da Taça de Campeão de Inverno, e o SC Farense, primeiro classificado da fase de manutenção da Série F da 2ª Divisão Nacional e detentor da Supertaça do Algarve. A equipa de Faro vai tentar ganhar a competição pelo terceiro ano consecutivo, enquanto a formação da Luz de Tavira procura “vingar” a derrota na final da época anterior, por 4-3.

Em juniores, o UD Castromarinense mede forças com o Louletano DC, às 16.30 horas de dia 19, duas horas depois do pontapé de saída do Sonâmbulos FLA – UD Castromarinense, em juvenis. A partida dos iniciados está marcada para as 11 horas de dia 18 e opõe o AJNA InterVivos ao Portimonense SC.