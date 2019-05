Futsal: Louletano vence Taça em juniores

O

Louletano DC venceu a Taça do Algarve de Futsal Juniores Masculinos ao derrotar

a equipa da UD Castromarinense, num jogo muito disputado, realizado esta tarde no

Pavilhão Municipal de Loulé, que só ficou decidido no desempate por grandes

penalidades.

No

final do jogo, o capitão do Louletano, João Guerreiro, deixou o seguinte

comentário: “É um bonito sentimento ganhar esta Taça, ainda para mais na nossa

casa, com os nossos adeptos, família e amigos. Terminar a temporada desta forma

é muito bom. Estou muito orgulhoso da minha equipa e de todos os envolvidos

nesta conquista”.