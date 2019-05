O Portimonense Futsal garantiu, este sábado, a subida à Liga Sportzone, o principal escalão do futsal português, após ter vencido o Estoril Praia Futsal por 8-5.

A defrontar o

último jogo da fase de subida à I Liga Nacional no terreno do Estoril Praia

Futsal, a equipa é esperada para a grande festa na Praça 1.º de Maio, a partir

das 22h00 e será homenageada pela presidente do Município, Isilda Gomes, nos

Paços do Concelho.

ock