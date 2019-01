Futsal: Sonâmbulos FLA e Casa do Benfica de Quarteira são campeões de inverno

O Sonâmbulos conquistou o troféu da 1ª Divisão

O Sonâmbulos FLA e a Casa do Benfica de Quarteira venceram a primeira edição da Taça de Campeão de Inverno de Futsal, disputada entre oito equipas este fim de semana, no Pavilhão Desportivo Municipal Jacinto Correia, em Lagoa.

A equipa da Luz de Tavira conquistou o troféu da 1ª Divisão ao bater na final o Lusitano FC por 0-2, com golos de Ricardo Viegas, na primeira parte, e Bruno Jesus, na segunda.

No jogo decisivo da 2ª Divisão, a Casa do Benfica de Quarteira esteve a perder por 0-2 com o CF “Os Bonjoanenses” até perto do fim, graças aos golos de João Carrasco e Rúben Brito, mas deu a volta ao marcador com dois golos de Danilo Correia e um de Dobre Turis, este já nos últimos segundos do jogo.

Nos jogos das meias-finais, disputados no sábado, a Casa do Benfica de Quarteira venceu o CF “Os Estombarenses” por 2-6, o CF “Os Bonjoanenses” derrotou o ADC Os Lagoenses por 27, o Lusitano FC eliminou o SL Fuseta por 6-4 e, com o mesmo resultado, o Sonâmbulos FLA deixou o SVRDC Ferragudense de fora da competição.

A Taça de Campeão de Inverno, que juntou os atuais quatro primeiros classificados da 1ª Divisão e os dois primeiros das Séries A e B da 2ª Divisão, foi uma organização da Associação de Futebol do Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.