Futsal: Taças da Liga masculina e feminina disputam-se em Loulé

As Taças da Liga de futsal masculina e feminina vão disputar-se em Loulé, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, anunciou a Federação Portuguesa de futebol (FPF).

“O Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, vai voltar a ser o grande palco do futsal português. A FPF decidiu, esta terça-feira, que Loulé vai acolher as decisões das Taças da Liga de Futsal Placard (Final Eight no masculino e Final Four no feminino)”, anunciou o organismo, através de um comunicado divulgado na página oficial na Internet.

Na prova masculina, que se disputa entre os dias 24 e 27 de fevereiro, o Sporting, campeão em título, medirá forças com a Quinta dos Lombos, o Benfica enfrentará o Sporting de Braga, enquanto os jogos Fundão-Futsal Azeméis e Eléctrico-Candoso compõem o quadro dos quartos de final.

Já na vertente feminina, prevista para acontecer entre 26 e 27, as meias-finais vão opor o atual detentor do troféu Benfica ao Novasemente e o Nun’Álvares ao Sporting.