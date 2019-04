Gala Celeste Rodrigues assinala 7º aniversário da Associação de Fado do Algarve

A Associação de Fado do Algarve (AFA) vai comemorar o seu sétimo aniversário, no próximo dia 14 de abril, às 16h00, através da Gala Celeste Rodrigues.

O evento vai ter lugar no Teatro Lethes, em Faro, num espetáculo onde desfilarão vários fadistas e guitarristas, prosseguindo à noite com jantar comemorativo no restaurante Gimbras e que contará com a presença do fadista Jorge Fernando, além de várias entidades oficiais.

Fundada no dia 13 de abril de 2012, a AFA teve como madrinha a recém falecida fadista Celeste Rodrigues, irmã de Amália Rodrigues, num espetáculo de apresentação da associação à imprensa e ao público decorrido em Faro.

Desde então, esta manifestação cultural tem vindo a repetir-se todos os anos, sendo que, a partir de agora, a AFA decidiu que o evento se denominará “Gala Celeste Rodrigues”, em homenagem à fadista.

Os bilhetes para esta gala custam oito euros para o público em geral e cinco euros para os sócios.