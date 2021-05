Galopim gravam videoclip a 200 metros de profundidade em Loulé

A mina de Sal-Gema, em Loulé, foi o local escolhido pela banda Galopim para gravar o novo videoclip, intitulado “Vulcão”, apresentado a 22 de maio no Youtube.

“Vulcão” é o quarto single de apresentação do novo disco do projeto algarvio, que tem data prevista de lançamento agendada para o segundo semestre deste ano.

Os Galopim foram criados em Faro, em 2017, pelas mãos de João Tiago Neto e André Oliveira, tendo já subido ao palco de eventos como Choque Frontal, 24h Teatro das Figuras, Festival F, Encontros ao Largo, B Cultural, Açoteia Rooftop Festival e Terrats em Cultura – Barcelona.

O videoclip encontra-se disponível no canal oficial de Youtube dos Galopim.

A mina de Sal-Gema é uma das minas subterrâneas ativas em Portugal, com 230 metros de profundidade e 30 abaixo do nível médio das águas do mar.

