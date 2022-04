Garcia de Melo – Bellator da Expansão Portuguesa nos Algarves de Aquém e de Além-mar

Nove anos volvidos sobre a publicação de “Garcia de Melo – alcaide-mor de Castro Marim e anadel-mor dos besteiros” – breve artigo informativo dado à estampa no Jornal do Baixo Guadiana – importa fazermos uma actualização de conhecimentos sobre este interessante personagem da transição da Idade Média para a Idade Moderna, cuja acção no golfo luso-hispano-marroquino ficou registada na documentação de inícios do séc. XVI. Ora, filho secundogénito de Vasco Martins de Melo, alcaide-mor de Castelo de Vide, e de D. Isabel, filha do alcaide-mor de Vila Viçosa, Garcia de Melo casou com D. Guiomar Henriques, tal como podemos verificar no Vol. XVIII do Nobiliário de Famílias de Portugal, de Felgueiras Gayo. Nada sabemos sobre a sua infância, que certamente terá decorrido em terras alentejanas. Porém, diz-nos a Chronica do Serenissimo Senhor Rei D. Manoel que decorria o ano de 1504 quando o capitão Garcia de Melo, “anadel mòr dos besteiros da fraldilha, que andaua neste tempo no estreito”, obrou façanha que o coroou de glória. Sabendo por D. João de Meneses, capitão de Arzila, que no porto de Larache se encontravam quatro caravelas portuguesas que tinham sido apresadas e que deviam ser recuperadas, predispôs-se Garcia de Melo a atacar esta cidade com seis caravelas. Ao aproximar-se do porto foi recebido com fogo de artilharia. Porém, uma caravela protegida com colchões e sacos de lã, de modo a amortecer o impacto dos projécteis, atacou os bombardeiros mouros a curta distância, enquanto as restantes caravelas forçavam a entrada no porto. Cumprido o objectivo, os soldados desembarcaram na praia, onde se travou combate, até que os mouros foram desbaratados. Garcia de Melo conseguiu capturar cinco galeotas, dois bergantins e uma caravela, tendo incendiado uma galé e três outras caravelas (Pt. I, Cap. LXXXIII).

Regimento dado pelo rei D. Manuel I a Garcia de Melo para governar a armada em que ia como capitão para Safim, em 18 de Junho de 1505.



A.N.T.T., Corpo Cronológico, Parte I, maço 5, Nº 28.

A partir deste sucesso militar, Garcia de Melo começa a aparecer na documentação com certa regularidade. De acordo com a epistolografia à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, estávamos em 1505 quando o rei D. Manuel o nomeou capitão da armada que ia para Safim e na qual seguia Aziate, o mouro que o “venturoso” queria transformar em alcaide daquela cidade. No caso de se malograr esta missão (o que veio a acontecer), Garcia de Melo tinha instruções para continuar viagem e ajudar João Lopes de Sequeira “a outro negocio seu” (Corpo Cronológico, Pt. I, mç. 5, Nº 28). É, portanto, bastante provável que Garcia de Melo tenha dado apoio à construção do castelo de Santa Cruz do Cabo de Gué que teve lugar nesse ano de 1505.

O golfo luso-hispano-marroquino no Atlas de Fernão Vaz Dourado, de 1571.

A.N.T.T., Colecção Cartográfica, Nº 165.

Quando D. Manuel planeou a apropriar-se de Safim pelas armas, ordenou a Garcia de Melo para partir com a sua armada para esta cidade norte-africana, de modo a auxiliar Diogo de Azambuja na sua conquista (Góis, II, Cap. XVIII). Tomada Safim, Garcia de Melo regressou ao reino em virtude de “algumas diferenças” tidas com Diogo de Azambuja. A partir de então, já na segunda metade de 1508, aparece massivamente na documentação a recrutar largas dezenas de besteiros do monte em Castro Marim. Em Novembro de 1508 o monarca português atribuiu mercê de 100 cruzados a “Garcia de Melo, anadel-mor dos besteiros de Arzila” (A.N.T.T., Corpo Cronológico, Pt. I, mç. 7, Nº 61) e, no ano seguinte, já aparece referido como alcaide-mor de Castro Marim (A.N.T.T., Gav. 20, mç. 5, Nº 14), certamente em reconhecimento pelos serviços prestados no golfo luso-hispano-marroquino, sendo a sua experiência militar e naval dirigida para a foz do Guadiana. Damião de Góis refere a sua participação na conquista de Azamor, em 1513 (III, Cap. XLVI), e logo no ano seguinte regressa com reforços a Safim, face à ameaça de cerco por parte de Muley Nacer, irmão do rei de Fez (A.N.T.T., Corpo Cronológico, Pt. I, mç. 15, Nº 31). Em 1515 conheceu o sabor da derrota, estando presente noutro momento marcante da História da Expansão Portuguesa: o desastre de São João de Mamora (III, Capítulo LXXVI), onde se perderam aproximadamente cem embarcações e quase quatro mil homens. Ao escrever sobre o ano de 1516, Bernardo Rodrigues refere Garcia de Melo como alcaide-mor de Castro Marim quando, juntamente com Rui Barreto, alcaide-mor de Faro, comandaram uma expedição composta por doze caravelas no sentido de socorrerem Arzila de um cerco colocado pelo rei de Fez (Anais de Arzila, I, Liv. II, Cap. XXIV).

Caravela portuguesa na representação de Arzila publicada no Civitates Orbis Terrarum,



de Georg Braun (1572).

Não sabemos onde nem quando faleceu este cavaleiro português. No entanto, o seu notável curriculum de serviços prestados à Coroa acabou por ser recompensado ao ser nomeado capitão de Safim, a praça mais temida e importante do dispositivo português no sul de Marrocos. De facto, a epistolografia compilada na colectânea Les Sources inedites de l´Histoire du Maroc releva a administração de “Garcia de Mello, do consselho d’el Rey noso ssenhor e sseu anadell mor e capytão e governador d’esta cidade de Çafym” (A.N.T.T., Gav. 20, mç 4, N° 11) para o período compreendido entre 1526 e 1529. Com efeito, é através deste corpus documental que ficamos a saber de situações como o ataque comandado por Garcia de Melo contra a vila de Benanbre, situada a doze léguas de Safim, ou os esforços desenvolvidos no sentido de dar seguimento à política de tréguas anteriormente desenvolvida por Gonçalo Mendes Sacoto, o seu antecessor na capitania de Safim (A.N.T.T., Gav. 20, mç. 4, Nº 24).

Finalmente, Garcia de Melo volta a aparecer na documentação como comendador e alcaide-mor de Castro Marim, em 1529 (A.N.T.T., Chancelaria de D. João III, liv. 42, fls. 79-79v), o que vem atestar a continuidade da sua relação com o extremo sotavento algarvio. Muito mais haveria a escrever sobre este bellator da História da Expansão Portuguesa que se distinguiu pela sua acção no golfo luso-hispano-marroquino. Aqui fica, portanto, o desafio lançado aos jovens investigadores da nossa História do Algarve de Aquém e de Além-mar.

Fernando Pessanha