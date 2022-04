O sextacentenário edifício da Alfândega em Faro, ali á beira – Doca, mediática construção na Avenida da República, vai passar do Ministério das Finanças para a posse do Município.



Foram três anos de demoradas negociações estas que levam á transferência da posse do imóvel onde, durante séculos, funcionaram os serviços alfandegários e a desaparecida Guarda Fiscal.



Foi-o sempre (desde a nossa infância como «moço da Ribeira» que o somos) um ícone na nossa memória e na da cidade.



Saudosos os tempos em que a carga (amêndoa, alfarroba, figo seco, conservas, etc.) aguardavam a sua vez de irem nas desaparecidas «barcas», através dos canais da Ria, pela «barrinha de São Luís» até aos cargueiros que as transportavam para os mercados estrangeiros.



E a que se destina o edifício da Alfândega ora integrado no património autárquico?



Diz-se que o será para sede da «Diplomacia na Cozinha», uma nova avenida da indústria gastronómica, em que o Município está interessado no fomento através da «arte de bem comer e de bem beber» da intervenção e vivência com outros países, utilizando os apetecíveis produtos locais. Esta prática já sucede em várias nações (Itália, França, Peru, Coreia do Sul, Tailândia e outras) pelo que iremos ter uma nova apetência turística.

João Leal