Gente que não desiste diz Nuno Osório

A CDU realizou no dia 13 de Abril, pelas 11 horas, uma Tribuna Pública em Castro Marim, com a participação de Nuno Osório, cabeça de lista na candidatura da CDU às eleições intercalares para a Câmara Municipal de Castro Marim.

Esta tribuna pública contou com a presença de Vasco Cardoso da comissão política do PCP.

Para o candidato da CDU “estas eleições intercalares surgem pela decisão de renúncia ao mandato por parte dos eleitos da coligação PSD/ CDS-PP – Castro Marim + Humano, que, conjuntamente com PS e CM1 não conseguem chegar a acordo para decidir os destinos dos interesses do concelho de Castro Marim”.

Nuno Osório perguntou se os eleitores de Castro Marim vão votar nos mesmos que não respeitaram o voto de 3.704 eleitores “repartidos entre as três forças, 1455 votos no Castro Marim + Humano, 1423 votos no PS e outros 826 votos ao CM1W”.

Para a CDU é igual a incapacidade para se entenderem à revelada para dirigirem os destinos da autarquia e observa que as razões da renúncia ao mandato por parte dos eleitos da autarquia “criou uma situação de paralisia interna e de jogada exterior de obra a desenvolver, assente na vitimização. Afinal a prova de que muito poderia ter sido feito antes, está confirmado nestes dias, com a iniciação das várias obras adormecidas”.

Nuno Osório diz que aceita a candidatura e este desafio “como um reflexo positivo de ações e decisões tomadas anteriormente em defesa dos interesses dos anseios das gentes do concelho de Castro Marim, no contacto com as várias freguesias, com o mundo associativo, os trabalhadores, na defesa do património, da cultura e da economia local, numa vigilância de saber escutar e atuar, na procura da defesa do interesse público, do estímulo do exercício da política, entendido como atividade de resolução de problemas do território e das populações.

Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui e nós sabemos que Castro Marim quer melhor, que entendemos a necessidade de mudança, de transformação na forma como os habitantes manifestam o seu desagrado.

Não faz sentido que aqueles que sofrem com as políticas mal estruturadas, continuem a votar nos mesmos de sempre. Já é hora de confiar em quem sabem que podem confiar”.

O lema da CDU nesta campanha é “Gente que não desiste – Unir Castro Marim”