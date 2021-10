Geoparque Algarvensis destacado em festival internacional de ciência

O aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira vai estar em destaque na primeira edição do Festival Internacional de Ciência que vai decorrer até 17 de outubro, em Oeiras, anunciou a Câmara Municipal louletana.

Os três concelhos abrangidos por este geoparque vão dar a conhecer a sua candidatura do território aspirante à UNESCO através da exposição “Vamos ser Geoparque Algarvensis”, patente nos Jardins do Palácio, além da instalação “Montante” de Vasco Nascimento.

Loulé, Silves e Albufeira vão ainda participar numa mesa redonda no auditório principal do festival no dia 16 de outubro, entre as 15:00 e as 17:00, com o título “GeoPalcos Arte.Ciência.Naturea: ligações (im)prováveis no território algarvensis”.

No âmbito da candidatura do projeto a Geoparque Mundial da UNESCO, as três autarquias têm desenvolvido trabalhos que ligam a arte, ciência e natureza juntando artistas do territ+orio, atividades escolares e instalações.

Este festival celebra a ciência e o conhecimento com a sociedade através de um programa pioneiro que inclui experiências em domínios como a tecnologia, cultura e arte.

