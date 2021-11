GEOTA sugere 5 medidas para mudar as florestas e prevenir incêndios

No âmbito da COP26, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) sugere cinco ações de prevenção e combate aos incêndios e deixa vários alertas ao Governo português.

Num momento em que se discutem as alterações climáticas na reunião da COP26 em Glasgow, o GEOTA recorda que os incêndios florestais devastadores são um dos efeitos mais visíveis deste fenómeno, sendo que na última década arderam 1,5 milhões de hectares em Portugal (dados PORDATA).

Esta organização ambiental congratula-se com a assinatura da “Declaração de Glasgow dos Líderes sobre a Floresta e o Uso dos Solos”, mas pede a todos os Estados que efetivamente cumpram com as suas promessas e não continuem a falhar metas que consecutivamente assumiram no passado.

Dada a urgente necessidade de agir, o GEOTA sugere cinco ações ao Governo português no que diz respeito à gestão da floresta:

1. Desenvolvimento sustentável da floresta com recurso a espécies autóctones, como os carvalhos, sobreiros, azinheiras, castanheiros, nogueiras, cerejeiras, que estão ecologicamente bem adaptadas ao território, sendo a melhor opção para conservação do solo e redução do risco de incêndio;

2. Melhorar a coesão territorial e o desenvolvimento local, facilitando e apoiando as iniciativas empresariais e autárquicas de base local;

3. Promover a cooperação florestal em áreas onde predominam as propriedades de pequena extensão, sendo disponibilizados os instrumentos necessários para potenciar a boa gestão florestal;

4. Desenvolver e expandir capacidades de proteção da floresta, especialmente no setor público, onde deve ser incluído o planeamento à prevenção de incêndios;

5. Promover a literacia sobre a floresta e a cidadania, sendo essencial dar a conhecer o mundo rural e a natureza aos jovens.

“Estas ações são defendidas há décadas pelo GEOTA. No entanto, há um desfasamento brutal entre os diplomas legais e a sua aplicação no terreno, pelo que não temos neste momento uma mancha florestal mais resiliente. As políticas criadas na sequência dos incêndios de 2017, como o Programa de Transformação da Paisagem, as Áreas de Gestão Integrada da Paisagem, a legislação das “terras sem dono” e o Plano Nacional de Ação, elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos

Rurais, têm de ser aceleradas no sentido de travar o problema crónico de desfasamento entre a criação de novas políticas e a sua implementação no terreno. Estranho também que o Governo esteja, neste momento, a preparar um aumento dos limites máximos de área de plantações de eucalipto, uma espécie exótica, por município nos vários Programas Regionais de Ordenamento Florestal, representando um acréscimo global que aponta para cerca de 37 mil hectares” afirma João Dias Coelho, Presidente do GEOTA.

Com o objetivo de mudar o rumo das florestas portuguesas, o Renature Monchique, projeto do GEOTA, tem vindo a trabalhar no restauro ecológico das áreas ardidas da Serra de Monchique após o incêndio de 2018. Desde 2019, ano que se iniciou o projeto, já foram plantadas 137 mil árvores autóctones, sendo que até fevereiro de 2022 pretende-se alcançar as 200 mil árvores plantadas. Esta intervenção na Serra de Monchique abrange 861 hectares e apoia 56 proprietários e resulta de uma parceria entre o GEOTA, Ryanair, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Região de Turismo do Algarve e a Câmara Municipal de Monchique.

Para Portugal atingir a Neutralidade Carbónica é necessário reduzir fortemente a área ardida. No Roteiro para a Neutralidade Carbónica está programada uma redução de 60% da área ardida em 2050, face aos valores médios das duas últimas décadas.

Sobre o GEOTA:

O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), é uma organização não-governamental de ambiente que nasceu a partir de uma ideia fundamental: considerar o ambiente como um fator central de desenvolvimento. Não há desenvolvimento possível sem salvaguardar os recursos ambientais, tal como não é possível proteger o ambiente à revelia das aspirações dos cidadãos.

PUB