Gimnásio Clube de Faro recebe festival Spoken Word

O Gimnásio Clube de Faro vai acolher o festival Spoken Word – Calceteiros de Letras, nos dias 14 e 15 de novembro com entrada gratuita para sócios com as quotas em dia, anunciou a associação.

No primeiro dia, pelas 21:30, o festival tem início com o projeto “Ele escreveu por 25 tostões”, dos algarvios João Caiano e Martim Santos, seguido da apresentação de “On the Road Jack Kerouac” de Tó Trips e Tiago Gomes.

No domingo, pelas 16:00, decorrerá a apresentação de “Diz-me, António”, um espetáculo de homenagem à obra do poeta António Aleixo com a participação de três intérpretes das áreas da dança, música e palavra dita.

Segue-se o espaço “Momento”, dedicado ao poeta olhanense Pedro Jubilot, à sua obra e ao seu percurso literário.

Para encerrar o festival, será entregue o prémio “Calceteiros de Letras” que distinguirá, pelo terceiro ano consecutivo, uma entidade que tem contribuído pela difusão da palavra e da poesia de forma original e criativa.

As entradas são gratuitas para sócios com quotas em dia e para o público em geral têm um preço de 10 euros para sábado e 5 euros para domingo, que podem ser adquiridos através do e-mail [email protected]