Ginásio Clube Naval de Faro recebe novos equipamentos de salvamento

A Red Seagull, associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a prevenção aquática, ofereceu um equipamento de salvamento e resgate aquático ao Ginásio Clube Naval de Faro, para colocação na Doca de Recreio da cidade.

Filipe Lara Ramos, presidente da Associação, refere “que a REDSEAGULL, pretende com esta oferta promover uma maior responsabilidade e consciência na utilização dos meios aquáticos e desenvolver uma cultura de segurança e prevenção, portanto, chegar através da prevenção onde não conseguimos chegar através da vigilância. Também temos intenção de oferecer este equipamento a outras organizações que lidam permanentemente junto a estes espaços”.

Esta iniciativa foi realizada no âmbito do programa SALVA+ – Salvar com conhecimento, que teve início em 2021. Este é um Programa de Prevenção do Afogamento em meio aquático organizado pela Red Seagull com o objetivo de ajudar a reduzir o número de mortes por afogamento em Portugal.