Ginásio Clube Naval de Faro tem 4 velejadores no top 10 nacional

A equipa do Ginásio Clube Naval de Faro liderou os quatro primeiros lugares do Campeonato de Portugal de Juniores e Absoluto 2021, realizado em Portimão entre os dias 22 e 24 de outubro.

Contando um total de seis regatas na classe “Laser”, os quatro velejadores que se destacaram no top 10 desta competição foram Leonor Dutra, Tricampeã de Portugal de Juniores em ILCA 6, João Pontes, Vice-campeão de Portugal de Juniores em ILCA 6, Guilherme Cavaco, 3º classificado no Portugal de Juniores em ILCA 6 e Miguel Sancho, 5º classificado no Portugal de Juniores em ILCA 6.

Mais abaixo no pódio, destacaram-se ainda os atletas do GCNF Rocco Wright, que ocupou o 8.º lugar da classificação geral, Diogo Faustino, que ficou em 16.º e Artur Bruno, que ocupou a posição de 21.º. Já na classe ILCA 4, foram os velejadores João Ferreira, que conquistou a 22.ª posição, Sienna Wright, 26.ª classificada na geral e Raquel Guerreiro, 31.º lugar da classificação que deram cartas.

O Ginásio Clube Naval de Faro soma assim uma diversidade de títulos conquistados, desde os regionais, até aos Campeonatos do Mundo, sem esquecer a entrada nos programas de alta competição, fazendo desta “a sua melhor época desportiva”, sublinha. A forte aposta na componente técnica e logística no departamento de vela do Clube, com o acompanhamento psicológico prestado por Dijá Krahe ao longo de duas épocas, o trabalho do treinador Joaquim Coutinho e o apoio das famílias dos velejadores são as componentes que permitem “criar e trabalhar campeões com este nível de competição”, conclui o Clube em nota de imprensa.

