GNR apreende 500 quilos de alfarroba no concelho de Silves

As autoridades identificaram na segunda-feira sete pessoas suspeitas do crime de furto de alfarroba no concelho de Silves, tendo apreendido 500 quilos deste fruto, divulgou o Comando Territorial de Faro da GNR.

Em comunicado, a GNR refere que identificou quatro homens e três mulheres, com idades entre os 19 e os 49 anos, após uma denúncia de furto de alfarroba.

“Os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde constataram a evidência de cerca de 500 quilos de alfarroba, distribuídos por vários sacos. Uma vez que não foi possível justificar a sua proveniência, a alfarroba foi apreendida e os suspeitos foram identificados”, pode ler-se na nota.

Estes factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Silves.

