GNR apreende 750 quilos de alfarroba furtada em Almancil

A GNR apreendeu na terça-feira, em Almancil, no concelho de Loulé, 750 quilogramas de alfarroba e identificou dois presumíveis autores de furto em terrenos agrícolas, anunciou a força de segurança.

Os suspeitos, de 25 e 52 anos, foram abordados por elementos do posto territorial de Almancil durante uma fiscalização rodoviária e transportavam diversos sacos de alfarroba no interior do veículo em que seguiam, que levantaram as suspeitas aos militares da Guarda, indica o Comando Territorial de Faro da GNR, em comunicado.

“No seguimento da ação verificou-se que os ocupantes não conseguiram justificar a proveniência dos 750 quilos de alfarroba que transportavam, tendo sido apreendidos, bem como o veículo”, lê-se na nota.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé, acrescenta ainda a GNR.