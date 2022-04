GNR apreende 96 quilos de morangos por falta de licença

O Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Carvoeiro, entregou esta semana ao Centro Popular de Lagoa, 48 caixas de morangos apreendidos numa fiscalização de venda ambulante em Lagoa.

No decorrer de uma operação de fiscalização e combate à venda ambulante sem licença, os militares da GNR do Carvoeiro detetaram um comerciante a vender morangos, sem que fosse titular de licença de vendedor ambulante. No decorrer das diligências policiais foram apreendidas 48 caixas de morangos, perfazendo um total de 96 quilos.

Os bens apreendidos foram verificados pela Autoridade de Saúde local e, após certificação de que se encontravam aptos para consumo, foram entregues ao Centro Popular de Lagoa, instituição de solidariedade social, servindo assim estes alimentos para ser consumidos pelos utentes do lar e do infantário.