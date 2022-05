GNR apreende mais de 10 mil doses de estupefacientes em Almancil

A Guarda Nacional Republicada (GNR) apreendeu na quarta-feira, dia 25 de maio, mais de 10 mil doses de estupefacientes e deteve um homem em Almancil, anunciou a força de segurança.

A detenção do suspeito de 31 anos e a apreensão das drogas decorreu através do Comando Territorial de Faro e do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, no âmbito de uma investigação que era feita há cerca de dois meses.

Os militares deram cumprimento a três mandados de busca, duas domiciliárias e uma num veículo, onde foram apreendidas 9976 doses de heroína (cerca de um quilo), 766 doses de cocaína, três garrafas de amoníaco, uma balança de precisão, material de corte,preparação e acondicionamento de produtos estupefaciente, quatro telemóveis, um automóvel e 5730 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e vai ser presente ao Tribunal Judicial de Faro para aplicação das medidas de coação.

Esta operação contou ainda com o reforço do Destacamento de Intervenção de Faro e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Faro.