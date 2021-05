A Unidade Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur, apreendeu na segunda-feira mais de dois mil pés de papoilas de ópio no concelho de Vila do Bispo, anunciou a GNR.

A apreensão decorreu durante uma ação de patrulhando, tendo os militares da Guarda Nacional Republicana detetado, num caminho de acesso a uma praia, uma plantação com cerca de 2250 pés de papoilas brancas (Papaver Somniferum), com um valor estimado de 10.500 euros.

PUB