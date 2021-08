GNR apreende três toneladas de alfarroba furtada em São B. de Messines

A GNR apreendeu na segunda-feira três toneladas de alfarroba furtada, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, e identificou três pessoas suspeitas de estarem posse das sacas onde o fruto estava já guardado, anunciou a corporação.

A ação policial, a cargo de elementos do posto territorial de São Bartolomeu de Messines, foi realizada na sequência de uma denúncia a dar conta de furtos no campo e, ao chegarem ao local, os militares depararam-se com vários sacos de alfarroba, com um peso de 3.000 quilogramas, precisou a GNR.

“No seguimento das diligências policiais, [os militares] identificaram três homens, com idades compreendidas entre os 27 e os 60 anos, e apreenderam os sacos de alfarroba, uma vez que os suspeitos não conseguiram justificar a sua proveniência”, justificou a GNR, frisando que os remeteu os factos para o Tribunal de Silves.