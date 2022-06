GNR detém casal e apreende haxixe e cocaína em Loulé

A GNR deteve na sexta-feira, dia 10 de junho, em Loulé, duas pessoas e apreendeu mais de 39 quilogramas de haxixe e 255 doses de cocaína, numa operação iniciada pela Guarda Civil de Espanha.

Os detidos, um casal, com 37 e 38 anos, foram detetados pela Guarda Civil, em Espanha, “num veículo com um comportamento e movimento suspeitos”, tendo as autoridades apurado que “se encontravam a efetuar a deslocação para Portugal”, indicou a GNR em comunicado.

Na sequência da troca de informações entre as polícias espanhola e portuguesa, a Guarda Nacional Republicana (GNR) “montou um dispositivo policial, composto por elementos das valências de investigação criminal, trânsito e intervenção”, com vista a intercetar o veículo.

O veículo e os ocupantes foram intercetados “em plena autoestrada A22 (Via Infante de Sagres), junto a Loulé”, especificou o Comando Territorial de Faro daquela força militar.

Na operação foram apreendidos 39.317 quilogramas de haxixe – cerca de 78 mil doses individuais -, 255 doses de cocaína, dois telemóveis, um veículo e 130 euros em numerário.

Os detidos, indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes vão ser presentes ao Tribunal de Faro para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial e para aplicação de eventuais medidas de coação.