GNR detém casal suspeito de furtos em lojas de Albufeira

A GNR deteve um homem e uma mulher suspeitos de furtarem artigos no valor de 460 euros em duas lojas de Albufeira, informou fonte daquela força policial.

A mulher, de 34 anos, e o homem de 40, foram detetados durante uma fiscalização rodoviária, na qual a GNR verificou que transportavam artigos eletrónicos no interior de caixas com alarme, o que levantou suspeitas de furto.

“Após as diligências policiais realizadas, foi apurado que os bens, no valor total de 460 euros, tinham sido furtados no mesmo dia [sexta-feira] em dois estabelecimentos comerciais da cidade de Albufeira”, lê-se na nota.

Os detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, ficaram sujeitos a termo de identidade e residência após primeiro interrogatório no Tribunal de Portimão.

Como isso: Gostar Carregando...