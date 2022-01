GNR detém dois suspeitos por tráfico de droga em Albufeira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dois homens em Albufeira, por suspeita de traficarem drogas, em situações distintas. Foram apreendidas 697 doses de produtos estupefacientes, segundo comunicou aquela força policial.

Um dos homens, com 41 anos, foi intercetado e detido nesta segunda-feira, quando circulava numa zona referenciada pelo tráfico de estupefacientes, informou em comunicado a GNR, dando conta da apreensão de 559 doses de heroína, 81 doses de cocaína, um veículo e quatro equipamentos de comunicações.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Albufeira, tendo ficado obrigado a apresentar-se diariamente no posto policial da sua área de residência.

O outro suspeito, com 27 anos, foi detido este domingo, durante uma operação de fiscalização de trânsito, após os militares terem detetado “um forte odor a produto estupefaciente” emanado do interior do veículo. A guarda apreendeu 57 doses de haxixe, tendo o processo sido enviado para o Tribunal de Albufeira.