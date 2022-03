GNR detém homem de 63 anos por furto em Alvor

As autoridades policiais detiveram um homem suspeito de furto, no dia 17 de março, em Alvor, no concelho de Portimão, anunciou esta segunda-feira a GNR.

PUB

O detido tem 63 anos e foi encontrado na posse de objetos que tinha alegadamente furtado de um prédio em Alvor, precisou o Comando Territorial de Faro da GNR em comunicado, acrescentando que “os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Portimão”.

Ainda segundo a GNR, na posse do detido estavam “artigos furtados, nomeadamente um telemóvel, uma carteira, 90 euros em numerário e diversos documentos pessoais”, que as autoridades devolveram aos proprietários.