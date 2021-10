GNR detém homem que ameaçava de morte companheira e ex-companheira

O Comando Territorial de Faro da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas (NIAVE) de Faro, deteve este sábado um homem de 24 anos por violência doméstica, na cidade de Albufeira.

Durante uma investigação por dois crimes de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito agredia e ameaçava de morte, simultaneamente, a anterior e a atual companheira, ambas de 23 anos.

As autoridades apuraram ainda que, nos últimos meses, “houve um escalar de violência com as duas vítimas e que, mesmo após ter sido aplicada ao suspeito a medida de coação de afastamento das mesmas, com monitorização por vigilância eletrónica, o mesmo não a cumpria, continuando a perseguir as vítimas, limitando a sua liberdade e levando a que temessem pela sua vida”, segundo explica a GNR em comunicado.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante, tendo o suspeito sido presente ao Tribunal Judicial de Faro, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Após uma denúncia que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica, os militares deslocaram-se ao local e depararam-se com a irmã e a filha do suspeito a pedirem auxilio.

“Durante as diligências policiais, o suspeito que se encontrava embriagado, desferiu um soco na sua irmã, de 71 anos, tendo os militares procedido de imediato à sua detenção”, explica a GNR em comunicado.

As autoridades apuraram ainda que “a filha de 30 anos coabitava com o agressor, tendo já sido vítima de ofensas verbais em diversas ocasiões, principalmente quando o pai se encontra alcoolizado”.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Silves.

