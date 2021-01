GNR detém suspeito de tráfico de droga em Albufeira

Um homem suspeito de tráfico de estupefacientes foi detido na sexta-feira em Albufeira, tendo sido constituído arguido e os factos remetidos ao tribunal local, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Ao ser abordado por militares que intercetaram o veículo onde seguia, o suspeito, de 66 anos, “demonstrou um comportamento nervoso” e foi alvo de uma revista, que permitiu encontrar liamba na sua posse, contextualizou o Comando Territorial de Faro da GNR num comunicado.

“Durante as diligências policiais, os militares realizaram uma busca domiciliária à residência do suspeito, que culminou com a apreensão de uma planta de canábis e 77 doses de liamba, as quais estavam dissimuladas no interior de caixas de sapatos”, acrescentou a força de segurança.

