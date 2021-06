GNR detém suspeitos de assaltarem viaturas junto a praias

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve no domingo três homens suspeitos de furtarem bens do interior de viaturas estacionadas junto a praias nos concelhos de Albufeira e Vila do Bispo, anunciou a força de segurança.

Os homens, com idades entre 22 e 35 anos, foram intercetados e detidos numa área de serviço da autoestrada Algarve/Lisboa (A2), tendo sido apreendido “diverso material alegadamente proveniente da atividade ilícita”, avançou a GNR em comunicado.

Durante a operação de busca à viatura utilizada pelos suspeitos, os militares apreenderam quatro passaportes, seis cartões de crédito/débito, diverso equipamento informático e de comunicações, artigos de vestuário e 695 euros.

Os detidos vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Albufeira.

PUB