GNR detém três homens por roubo

A GNR deteve três homens, entre os 20 e 22 anos, pelo crime de roubo perto de estabelecimentos de diversão noturna de Albufeira na terça-feira.

Em comunicado, a GNR informou que militares estavam a patrulhar, numa zona de Albufeira com estabelecimentos de diversão noturna, quando foram avisados de que um grupo de indivíduos se encontrava “a abordar jovens na via pública com o intuito de subtrair os telemóveis” e que, para isso, os suspeitos “agrediam as vítimas e ameaçavam-nas com uma faca”.

Na sequência de diligências policiais, a GNR deteve os suspeitos, “que tinham na sua posse uma arma branca e vários telemóveis”.

Um jovem acabou por receber tratamento médico em resultado das agressões feitas pelos três homens, segundo os militares.

Os detidos foram presentes na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Albufeira, e saíram em liberdade com a obrigação de apresentações, três vezes por semana, no posto policial da sua área de residência.