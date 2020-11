GNR encontra idoso desaparecido em São B. de Messines

A GNR encontrou um homem que estava em paradeiro incerto, depois de, no domingo, se ter ausentado de casa, no sítio da Carrasqueira, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, anunciou na terça-feira a força de segurança.

O idoso, com 84 anos, foi localizado a cerca de quatro quilómetros de casa, “visivelmente desorientado e com sinais de hipotermia”, e foi assistido pela emergência médica, que o transportou depois para o Hospital do Barlavento, unidade situada em Portimão e pertencente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, precisou a GNR num comunicado.

A GNR adiantou que as buscas tiveram início depois de “um familiar ter comunicado o seu desaparecimento no dia 08 de novembro, pelas 17:00, informando que este se tinha ausentado pelas 09:00 da sua residência”.

“Cerca das 03:00 do dia 9 de novembro, o idoso foi localizado pelos militares no sítio do Barranco Longo, já na freguesia de Silves, a cerca de quatro quilómetros da sua habitação, visivelmente desorientado e com princípios de hipotermia, tendo de imediato sido ativada a assistência médica via 112”, acrescentou a GNR, frisando que o homem, depois de assistido no hospital, recebeu “alta no próprio dia”.