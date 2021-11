GNR morre em acidente perto do Autódromo

Faleceu esta noite um militar da GNR, vítima de uma violenta colisão entre, um motociclo da GNR em serviço na prova de MotoGP e uma viatura ligeira de passageiros, na estrada que dá acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

João Fernandes, militar da GNR

O militar da GNR, Fernandes, de 45 anos, morreu em serviço. Inicialmente foi dado como um dos dois feridos graves no acidente, cujo alerta foi dado às 19:45 e que originou o corte do trânsito em ambos os sentidos.

Em comunicado, aquela força de segurança pública adianta que o choque provocou, além da vítima mortal, ferimentos ligeiros no condutor do carro e ferimentos graves no passageiro.

“Neste momento de luto para toda a família da Guarda Nacional Republicana, endereçam-se os sentidos pêsames e apoio à família do nosso militar”, pode ler-se no comunicado.



Para o local do acidente foram acionadas 9 viaturas, 18 operacionais, bombeiros, INEM e um helicóptero do INEM.

